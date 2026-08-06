Maximus Aktie
WKN: 907462 / ISIN: US5779331041
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06.08.2026 12:56:42
Maximus Inc Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Maximus Inc (MMS) announced earnings for third quarter of $103.59 million
The company's earnings totaled $103.59 million, or $1.95 per share. This compares with $105.98 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Maximus Inc reported adjusted earnings of $117.62 million or $2.22 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.1% to $1.279 billion from $1.348 billion last year.
Maximus Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $103.59 Mln. vs. $105.98 Mln. last year. -EPS: $1.95 vs. $1.86 last year. -Revenue: $1.279 Bln vs. $1.348 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.90 To $ 8.20 Full year revenue guidance: $ 5.20 B To $ 5.35 B
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