Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|
27.10.2025 16:21:10
McGuire Investment Group Dumps $3 Million of Lam Research (NASDAQ: LRCX) Stock: Here's Why Investors Shouldn't Worry
On October 21, 2025, McGuire Investment Group, LLC disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold 26,317 shares of Lam Research (NASDAQ:LRCX), an estimated $2.79 million trade based on the average price for Q3 2025.According to a Securities and Exchange Commission filing dated October 21, 2025, McGuire Investment Group reduced its stake in Lam Research by 26,317 shares during Q3 2025. The estimated transaction value, based on the average closing price for Q3 2025, was about $2.79 million.
