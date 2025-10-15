Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 24 755,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,928 Prozent stärker bei 24 807,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 579,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 933,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 706,66 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,529 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 293,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22 884,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 159,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,02 Prozent zu. Bei 25 195,28 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,79 Prozent auf 235,08 USD), KLA-Tencor (+ 5,72 Prozent auf 1 084,36 USD), Enphase Energy (+ 4,20 Prozent auf 37,97 USD), Lam Research (+ 3,55 Prozent auf 143,22 USD) und ON Semiconductor (+ 2,85 Prozent auf 50,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-5,63 Prozent auf 665,00 USD), Atlassian (-3,18 Prozent auf 151,39 USD), Fastenal (-1,79 Prozent auf 41,99 USD), Booking (-1,42 Prozent auf 5 205,00 USD) und Synopsys (-1,33 Prozent auf 437,88 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 747 250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,932 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at