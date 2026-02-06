MCJ präsentierte Quartalsergebnisse

MCJ hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MCJ einen Umsatz von 51,38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at