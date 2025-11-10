MCNEX präsentierte Quartalsergebnisse

MCNEX hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 530,49 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 145,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MCNEX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 303,54 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 245,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

