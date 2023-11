MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 2,85 Prozent höher bei 26 134,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 233,681 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 25 417,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 409,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 142,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 417,41 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der MDAX mit 28 017,23 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, lag der MDAX bei 26 304,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,59 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 10,50 Prozent auf 5,42 EUR), Delivery Hero (+ 8,55 Prozent auf 29,20 EUR), LEG Immobilien (+ 7,91 Prozent auf 70,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 7,68 Prozent auf 87,50 EUR) und Befesa (+ 7,12 Prozent auf 31,28 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-4,25 Prozent auf 26,58 EUR), Nordex (-1,90 Prozent auf 10,86 EUR), Gerresheimer (-1,31 Prozent auf 90,25 EUR), Stabilus SE (-1,23 Prozent auf 60,15 EUR) und HELLA GmbH (-0,13 Prozent auf 77,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 245 314 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 15,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at