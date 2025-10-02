HELLA Aktie

82,30EUR 0,50EUR 0,61%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

02.10.2025 09:46:55

HELLA GmbHCo Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor dem im November anstehenden Quartalsbericht mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi erwartet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick bereits Eckdaten am 17. Oktober, also kurz vor dem Quartalsbericht des Mutterkonzerns Forvia. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal die üblichen saisonalen Schwankungen widerspiegeln wird. Bezüglich der Jahresziele sei Hella auf Kurs./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,50 € 		Abst. Kursziel*:
-14,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
82,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,95%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

