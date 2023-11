MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

So bewegt sich der MDAX am Montag.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,29 Prozent auf 25 365,40 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 233,634 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,288 Prozent stärker bei 25 363,74 Punkten, nach 25 290,82 Punkten am Vortag.

Bei 25 407,64 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 344,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, notierte der MDAX bei 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28 084,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, erreichte der MDAX einen Stand von 25 975,00 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,432 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,10 Prozent auf 27,24 EUR), Stabilus SE (+ 1,85 Prozent auf 60,45 EUR), HOCHTIEF (+ 1,83 Prozent auf 97,45 EUR), Talanx (+ 1,43 Prozent auf 60,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,25 Prozent auf 113,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 31,51 EUR), Fraport (-0,50 Prozent auf 49,91 EUR), Delivery Hero (-0,42 Prozent auf 27,17 EUR), Nordex (-0,42 Prozent auf 10,76 EUR) und CTS Eventim (-0,40 Prozent auf 62,50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 087 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 15,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

