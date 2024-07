MDAX aktuell: MDAX im Aufwind

Der MDAX gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 25 645,64 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 251,546 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,006 Prozent stärker bei 25 533,53 Punkten, nach 25 531,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 533,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 725,35 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,977 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 589,93 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 26 189,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der MDAX 28 067,94 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,44 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 942,65 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4,51 Prozent auf 35,22 EUR), K+S (+ 2,17 Prozent auf 12,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,05 Prozent auf 44,80 EUR), RATIONAL (+ 2,04 Prozent auf 774,50 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,58 Prozent auf 141,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bechtle (-2,19 Prozent auf 39,32 EUR), TUI (-2,18 Prozent auf 6,99 EUR), HelloFresh (-1,23 Prozent auf 6,24 EUR), TeamViewer (-1,00 Prozent auf 10,87 EUR) und Ströer SE (-0,78 Prozent auf 63,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 733 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,347 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at