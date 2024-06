MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent tiefer bei 25 535,97 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,550 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 25 704,01 Punkte an der Kurstafel, nach 25 703,64 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 704,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 535,59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 27 124,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 666,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 789,76 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,85 Prozent abwärts. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Befesa (+ 0,61 Prozent auf 29,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,44 Prozent auf 102,60 EUR), Lufthansa (+ 0,10 Prozent auf 5,82 EUR), RTL (+ 0,00 Prozent auf 29,50 EUR) und TAG Immobilien (-0,08 Prozent auf 13,14 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,35 Prozent auf 34,00 EUR), AIXTRON SE (-2,21 Prozent auf 18,33 EUR), HelloFresh (-1,77 Prozent auf 5,34 EUR), K+S (-1,49 Prozent auf 12,60 EUR) und RATIONAL (-1,45 Prozent auf 818,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 471 139 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,109 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at