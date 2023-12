MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Freitag sinkt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,02 Prozent auf 26 942,17 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 257,076 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,335 Prozent auf 27 128,43 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 128,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 865,69 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,152 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der MDAX 26 135,95 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Wert von 26 536,25 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, den Wert von 25 105,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 5,76 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 1,96 Prozent auf 22,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,75 Prozent auf 100,55 EUR), Aroundtown SA (+ 0,51 Prozent auf 2,39 EUR), Stabilus SE (+ 0,40 Prozent auf 62,80 EUR) und GEA (+ 0,27 Prozent auf 36,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-6,54 Prozent auf 23,99 EUR), PUMA SE (-6,06 Prozent auf 50,50 EUR), Vitesco Technologies (-5,81 Prozent auf 82,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,47 Prozent auf 129,20 EUR) und EVOTEC SE (-1,79 Prozent auf 20,81 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 778 261 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,862 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at