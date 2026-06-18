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MDAX-Marktbericht 18.06.2026 15:59:17

MDAX aktuell: MDAX schwächelt nachmittags

MDAX aktuell: MDAX schwächelt nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,13 Prozent leichter bei 32 485,47 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 382,314 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,228 Prozent auf 32 780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32 855,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 461,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 780,94 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,475 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 440,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29 519,42 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 29 684,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,86 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,80 Prozent auf 66,90 EUR), Nordex (+ 2,55 Prozent auf 44,30 EUR), Lufthansa (+ 2,45 Prozent auf 9,10 EUR), Fraport (+ 1,87 Prozent auf 73,55 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,98 Prozent auf 516,50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Schaeffler (-10,01 Prozent auf 8,36 EUR), Sartorius vz (-6,49 Prozent auf 213,40 EUR), Salzgitter (-6,11 Prozent auf 53,00 EUR), Aurubis (-4,20 Prozent auf 196,40 EUR) und AUMOVIO (-3,79 Prozent auf 39,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 264 408 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 43,550 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 2,33 0,43% Aroundtown SA
AUMOVIO 39,30 1,68% AUMOVIO
Aurubis 194,50 -0,77% Aurubis
Delivery Hero 36,74 -1,05% Delivery Hero
Fraport AG 71,75 -2,38% Fraport AG
freenet AG 25,04 0,08% freenet AG
HOCHTIEF AG 505,50 -1,08% HOCHTIEF AG
Lufthansa AG 9,08 -0,33% Lufthansa AG
Nordex AG 47,60 5,31% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,57 -0,67% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,50 -0,75% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Salzgitter 51,60 -0,77% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 213,20 -1,48% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 9,00 1,01% Schaeffler AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 653,27 -0,04%

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