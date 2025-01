MDAX aktuell: MDAX steigt zum Handelsstart

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 25 866,36 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 253,747 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,024 Prozent fester bei 25 816,35 Punkten, nach 25 810,16 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 903,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 803,96 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,19 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 27 310,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 624,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, stand der MDAX bei 26 316,35 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 14,26 Prozent auf 10,94 EUR), HENSOLDT (+ 2,74 Prozent auf 35,98 EUR), CTS Eventim (+ 2,59 Prozent auf 87,20 EUR), Aroundtown SA (+ 1,48 Prozent auf 2,67 EUR) und RATIONAL (+ 1,21 Prozent auf 838,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Nordex (-4,04 Prozent auf 11,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,93 Prozent auf 46,98 EUR), United Internet (-1,36 Prozent auf 15,19 EUR), TRATON (-1,20 Prozent auf 28,90 EUR) und Hypoport SE (-1,03 Prozent auf 173,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 341 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 21,485 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Lufthansa-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 16,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at