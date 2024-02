MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent aufwärts auf 25 840,37 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,423 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,054 Prozent auf 25 725,22 Punkte an der Kurstafel, nach 25 711,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 714,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 881,71 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,660 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 316,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 391,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der MDAX einen Stand von 29 218,64 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,72 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,23 Prozent auf 88,14 EUR), SMA Solar (+ 3,73 Prozent auf 52,80 EUR), HelloFresh (+ 3,71 Prozent auf 13,16 EUR), HENSOLDT (+ 2,39 Prozent auf 30,00 EUR) und TeamViewer (+ 2,29 Prozent auf 14,72 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Stabilus SE (-3,49 Prozent auf 62,30 EUR), Fraport (-3,38 Prozent auf 52,60 EUR), Aroundtown SA (-2,26 Prozent auf 1,75 EUR), Gerresheimer (-2,05 Prozent auf 91,00 EUR) und K+S (-1,56 Prozent auf 12,32 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 723 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,19 erwartet. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at