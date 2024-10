MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 27 065,27 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 264,639 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,276 Prozent leichter bei 26 860,69 Punkten, nach 26 935,00 Punkten am Vortag.

Bei 26 808,04 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 069,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,882 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 412,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, notierte der MDAX bei 25 576,74 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 25 019,40 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,846 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 3,60 Prozent auf 39,18 EUR), Hypoport SE (+ 3,53 Prozent auf 293,20 EUR), Aurubis (+ 3,34 Prozent auf 64,95 EUR), TUI (+ 2,55 Prozent auf 7,23 EUR) und HUGO BOSS (+ 2,07 Prozent auf 41,46 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen JENOPTIK (-4,73 Prozent auf 25,40 EUR), Stabilus SE (-1,77 Prozent auf 36,15 EUR), HelloFresh (-1,69 Prozent auf 8,86 EUR), RTL (-1,64 Prozent auf 30,00 EUR) und Siltronic (-1,47 Prozent auf 60,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 321 878 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,664 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die thyssenkrupp-Aktie hat mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at