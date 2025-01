MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,06 Prozent höher bei 25 308,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,503 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,377 Prozent höher bei 25 136,46 Punkten, nach 25 042,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 136,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 346,10 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 26 527,69 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 14.10.2024, bei 26 894,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 26 296,91 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 4,30 Prozent auf 29,83 EUR), CTS Eventim (+ 4,16 Prozent auf 90,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,73 Prozent auf 48,36 EUR), Hypoport SE (+ 2,89 Prozent auf 181,60 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,85 Prozent auf 3,97 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Ströer SE (-0,71 Prozent auf 55,60 EUR), HelloFresh (-0,59 Prozent auf 11,88 EUR), HENSOLDT (-0,55 Prozent auf 36,06 EUR), freenet (-0,43 Prozent auf 28,08 EUR) und PUMA SE (-0,36 Prozent auf 41,37 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 748 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 20,981 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2025 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at