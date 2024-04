MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start schwächer

Am Dienstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 27 074,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 250,787 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,019 Prozent schwächer bei 27 131,44 Punkten, nach 27 136,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 071,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 153,96 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 983,68 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2024, einen Stand von 26 323,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 27 198,33 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,881 Prozent nach oben. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 2,68 Prozent auf 49,13 EUR), Nordex (+ 1,94 Prozent auf 12,59 EUR), AIXTRON SE (+ 1,17 Prozent auf 23,36 EUR), Jungheinrich (+ 0,83 Prozent auf 39,10 EUR) und Delivery Hero (+ 0,63 Prozent auf 32,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-2,43 Prozent auf 1,77 EUR), Fraport (-1,44 Prozent auf 48,00 EUR), Scout24 (-1,41 Prozent auf 69,90 EUR), K+S (-1,21 Prozent auf 14,32 EUR) und LEG Immobilien (-1,17 Prozent auf 76,16 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 318 770 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,489 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at