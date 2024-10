MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.10.2023 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 591,716 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,95 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 396,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 9,85 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at