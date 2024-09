MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 27,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Evonik-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370,370 Evonik-Aktien. Die gehaltenen Evonik-Papiere wären am 17.09.2024 7 625,93 EUR wert, da der Schlussstand 20,59 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -23,74 Prozent.

Evonik wurde am Markt mit 9,34 Mrd. Euro bewertet. Evonik-Anteile wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at