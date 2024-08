MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.07.2014 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 34,29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 291,630 GEA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 793,53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,94 Prozent.

GEA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,84 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at