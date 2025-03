HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Gea von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 57 Euro angehoben. Der Maschinenbauer habe zuletzt ein solides Zahlenwerk für das vergangene Jahr präsentiert, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber mehr als eingepreist. Der starke Kursanstieg führe trotz der guten Positionierung des Unternehmens zur Abstufung der Aktie./mf/gl



