MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 59,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 167,842 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 192,35 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 19.09.2024 auf 78,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +31,92 Prozent.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 12,46 Mrd. Euro. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at