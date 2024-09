MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 136,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 73,153 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 82,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 020,48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,80 Prozent.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,00 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Die WACKER CHEMIE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

