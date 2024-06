MDAX-Titel Befesa-Aktie: Befesa streicht Dividende zusammen

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Wert Befesa am 20.06.2024 eine Dividende in Höhe von 0,73 EUR beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Befesa-Dividende um 41,60 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 50,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert.

Befesa-Aktie mit Dividendenrendite

Der Befesa-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 31,90 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf das Befesa-Papier erfolgt am 21.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2023 weist das Befesa-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,77 Prozent.

Gegenüberstellung von Befesa-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Befesa-Kurs via XETRA 2,74 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent besser entwickelt als der Befesa-Kurs.

Dividendenerwartung von Befesa

Für 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,91 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,92 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Befesa

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Befesa beträgt aktuell 1,258 Mrd. EUR. Befesa besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,29. Der Umsatz von Befesa belief sich in 2023 auf 1,181 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,45 EUR.

