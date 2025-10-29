MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Wohnen SE-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 417,537 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 269,31 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Wohnen SE-Aktie am 28.10.2025 auf 22,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,31 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Wohnen SE belief sich zuletzt auf 8,81 Mrd. Euro. Der Deutsche Wohnen SE-Börsengang fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Wohnen SE-Anteilsschein bei 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

