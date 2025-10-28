Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent leichter bei 30 068,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352,334 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 30 068,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 140,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 976,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 118,99 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der MDAX bei 29 986,85 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 31 029,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 336,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 13,30 Prozent auf 25,04 EUR), Bechtle (+ 1,38 Prozent auf 36,72 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,12) Prozent auf 22,55 EUR), HelloFresh (+ 0,60 Prozent auf 7,67 EUR) und Sartorius vz (+ 0,54 Prozent auf 240,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,40 Prozent auf 93,50 EUR), Bilfinger SE (-2,36 Prozent auf 97,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,08 Prozent auf 77,55 EUR), thyssenkrupp (-1,70 Prozent auf 9,16 EUR) und KION GROUP (-1,58 Prozent auf 56,10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Nordex-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 558 589 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,628 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

2026 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at