MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Fraport-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 57,07 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 175,223 Fraport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 086,56 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 30.10.2023 auf 46,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,13 Prozent.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,25 Mrd. Euro gelistet. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at