NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor einem Infrastruktur-Gipfel des Analysehauses auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Nach dem ersten Quartal bleibe er bei seiner vorsichtigen Einschätzung für den Flughafenbetreiber, schrieb Graham Hunt in einem Kommentar am Dienstag. Für Fraport gebe es weiterhin viel Gegenwind./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 15:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 19:00 / ET



