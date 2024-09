MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Fraport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.09.2014 wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fraport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,926 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 45,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,23 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent.

Alle Fraport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Fraport-Anteile an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Fraport-Aktie auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at