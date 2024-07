MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie gebracht.

Das Fraport-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 204,918 Fraport-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2024 auf 46,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 553,28 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 4,47 Prozent vermindert.

Fraport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,34 Mrd. Euro. Fraport-Papiere wurden am 11.06.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Anteils belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at