NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe sich vorsichtig optimistisch gezeigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine kleine Dividende für das laufende Jahr sei zwar möglich, aber unwahrscheinlich. Der Ausblick für den Luftverkehr in den kommenden beiden Jahren falle etwas zuversichtlicher aus. Die Investitionen würden derweil zurückgefahren./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 16:20 / GMT



