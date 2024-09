MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das K+S-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,713 K+S-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,61 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 60,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,42 Prozent eingebüßt.

K+S markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at