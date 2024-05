MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht LEG Immobilien für Anteilseigner vor

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier LEG Immobilien am 23.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,45 EUR vereinbart.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging die LEG Immobilien-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 83,90 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den LEG Immobilien-Titel erfolgt am 24.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den LEG Immobilien-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die LEG Immobilien-Anleger erfolgt kurze Zeit später. LEG Immobilien verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,09 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von LEG Immobilien via XETRA 28,23 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -22,74 Prozent dennoch stärker zugenommen als der LEG Immobilien-Kurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Vonovia SE (ex Deutsche Annington), PATRIZIA SE, Deutsche Wohnen SE) schneidet LEG Immobilien im Jahr 2023 als stärkste Dividenden-Aktie ab. Dabei fällt die Dividenden-Aktie nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Die Dividende von LEG Immobilien schneidet mit EUR im Peergroup-Vergleich zwar besser ab als die Konkurrenz, bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch PATRIZIA SE mit 0,34 Prozent ganz vorn.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel LEG Immobilien

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,55 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,04 Prozent reduzieren.

Schlüsseldaten von LEG Immobilien

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens LEG Immobilien beträgt aktuell 6,413 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie LEG Immobilien weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von LEG Immobilien auf 1,290 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte -21,17 EUR aus.

Redaktion finanzen.at