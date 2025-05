NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 89 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neil Green hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für den Nettoinventarwert (NAV) des Immobilienkonzerns an. Nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen geht er für 2025 von einem höheren Kapitalwachstum als bisher aus./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 00:15 / BST





