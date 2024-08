MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

LEG Immobilien-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,177 LEG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen LEG Immobilien-Anteile wären am 20.08.2024 852,24 EUR wert, da der Schlussstand 83,74 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 14,78 Prozent gesunken.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 6,27 Mrd. Euro beziffert. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer LEG Immobilien-Aktie auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at