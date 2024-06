MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 588,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,992 RATIONAL-Aktien im Depot. Die gehaltenen RATIONAL-Papiere wären am 26.06.2024 14 180,12 EUR wert, da der Schlussstand 834,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition 41,80 Prozent mehr wert.

RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,39 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at