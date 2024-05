MDAX-Titel Talanx-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Talanx-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Talanx am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,00 EUR angesetzt wurde. Alles in allem zahlt Talanx 507,00 Mio. EUR an Aktionäre. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,19 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss ging der Talanx-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 71,70 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Talanx wird die Talanx-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2023 weist der Talanx-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,63 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,51 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Talanx via XETRA 57,17 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 65,12 Prozent stärker zugelegt als der Talanx-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz, Hannover Rück) zeigt sich Talanx 2023 im Nachteil. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenauszahlung von 15,00 EUR und einer Dividendenrendite von 13,80 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Talanx

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,53 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 3,55 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Talanx

Talanx ist ein MDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 18,399 Mrd. EUR. Talanx verfügt über ein KGV von aktuell 10,41. Der Umsatz von Talanx betrug in 2023 49,064 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,21 EUR.

Redaktion finanzen.at