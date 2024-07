MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HelloFresh-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HelloFresh-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HelloFresh-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,67 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HelloFresh-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115,340 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.07.2024 gerechnet (6,28 EUR), wäre das Investment nun 724,34 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 27,57 Prozent.

Am Markt war HelloFresh jüngst 1,07 Mrd. Euro wert. Am 02.11.2017 wagte die HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die HelloFresh-Aktie bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at