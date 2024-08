MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Anlegern gebracht.

Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das KION GROUP-Papier an diesem Tag bei 42,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,540 KION GROUP-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2024 831,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,31 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 831,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,88 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 4,66 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at