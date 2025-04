MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen des Logistikdienstleisters dürften einen gegenüber dem Vorjahr höheren Auftragseingang, aber einen geringeren Umsatz belegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) erwartet er innerhalb der Unternehmens-Zielspanne./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.