FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die kurzfristigen Trends in Europa blieben schwierig, weshalb er seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 kürze, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings erscheine der Logistikdienstleister gegen die neuen US-Zölle relativ gut abgeschirmt. Kion sollte außerdem ab 2026 vom deutschen Finanzpaket für Infrastruktur profitieren. Im kommenden Jahr dürften sich zudem die geplanten Kosteneinsparungen bemerkbar machen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





