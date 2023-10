MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen RATIONAL-Investment verloren

Investoren, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der RATIONAL-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die RATIONAL-Aktie bei 716,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,966 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 289,11 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 11.10.2023 auf 593,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,11 Prozent vermindert.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,80 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das RATIONAL-Papier bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at