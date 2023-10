MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel wäre ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren heute wert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 575,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,174 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,43 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 18.10.2023 auf 577,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 6,69 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at