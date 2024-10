MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TRATON-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden TRATON-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 223,20 SEK. Wer vor 3 Jahren 1 000 SEK in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 4,480 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 467,29 SEK, da sich der Wert eines TRATON-Anteils am 07.10.2024 auf 327,50 SEK belief. Damit hätte sich die Investition um 46,73 Prozent vermehrt.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 161,93 Mrd. SEK gelistet. Das TRATON-IPO fand am 28.06.2019 an der Börse STO statt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at