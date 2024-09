MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die TRATON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 229,00 SEK. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 SEK in die TRATON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,668 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2024 auf 340,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 847,16 SEK wert. Aus 10 000 SEK wurden somit 14 847,16 SEK, was einer positiven Performance von 48,47 Prozent entspricht.

TRATON wurde am Markt mit 169,96 Mrd. SEK bewertet. Der erste Handelstag der TRATON-Anteile an der Börse STO war der 28.06.2019. Der Erstkurs des TRATON-Papiers lag beim Börsengang bei 27,00 SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at