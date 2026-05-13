MEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MEC präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

MEC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 83,69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,44 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6,13 Milliarden JPY gegenüber 4,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at