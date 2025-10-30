MediaAlph a Aktie
WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044
|
30.10.2025 03:05:45
MediaAlpha, Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - MediaAlpha, Inc. (MAX) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $14.91 million, or $0.26 per share. This compares with $9.48 million, or $0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.3% to $306.51 million from $259.13 million last year.
MediaAlpha, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.91 Mln. vs. $9.48 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.17 last year. -Revenue: $306.51 Mln vs. $259.13 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $280 - $300Mln
