MediaAlph a Aktie

MediaAlph a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 03:05:45

MediaAlpha, Inc. Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - MediaAlpha, Inc. (MAX) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $14.91 million, or $0.26 per share. This compares with $9.48 million, or $0.17 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 18.3% to $306.51 million from $259.13 million last year.

MediaAlpha, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.91 Mln. vs. $9.48 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.17 last year. -Revenue: $306.51 Mln vs. $259.13 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $280 - $300Mln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MediaAlpha Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten