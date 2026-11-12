12.11.2026 16:35:38

Medien: Treffen der US-Unterhändler mit Putin vorbei

MOSKAU (dpa-AFX) - Das Treffen der US-Unterhändler mit Kremlchef Wladimir Putin im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs ist russischen Medien zufolge vorbei. Es dauerte nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax rund zweieinhalb Stunden.

Der Sondergesandte Steve Witkoff und US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner waren nach direkten Gesprächen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch in die russische Hauptstadt gereist. Anschließend wollen sie weiter nach Dublin fliegen, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Europäer zu informieren.

Bei dem Treffen im Kreml bekräftigte Putin seine unnachgiebigen Gebietsforderungen in der Ukraine. Für Russland gebe es nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, und das sei die offizielle russische Außengrenze. Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat.

Putin schlug auch eine humanitäre Aktion für die Donbass-Stadt Kostjantyniwka vor, um von dort wie zuletzt aus der von Moskau besetzten Frontstadt Oleschky Zivilisten zu evakuieren. Der Vorschlag stieß in Kiew auf Ablehnung. Während Oleschky im Süden im Gebiet Cherson eindeutig in russischer Hand ist, ist die Lage in Kostjantyniwka weniger klar.

Kushner sprach bei dem Treffen zudem die Frage einer Beteiligung der Europäer an Verhandlungen über ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs an./ksr/DP/zb

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