Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq baut Marktpräsenz mit Hebelprodukten an der BX Swiss aus



28.08.2025 / 07:02 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ BAUT MARKTPRÄSENZ MIT HEBELPRODUKTEN AN DER BX SWISS AUS

Zürich, 28. August 2025



Leonteq lanciert Hebelprodukte an der BX Swiss. Dies ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau des Retail-Flow-Geschäfts und festigt die Position des Unternehmens als einer der führenden Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz.

Nach der Übernahme einer 10%-Beteiligung an BX Swiss im Dezember 2023 wurde Leonteq im April 2024 exklusiver Market Maker für Aktien und ETFs an der Börse. Ein Jahr später weitete Leonteq ihre Präsenz am Schweizer Markt aus und lancierte börsenkotierte Hebelprodukte mit Fokus auf Privatanleger. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie übernahm Leonteq seither zusätzlich die Rolle des exklusiven Market Makers für sämtliche an der BX Swiss kotierten Exchange-Traded-Products.

Als Teil der Retail-Flow-Business-Strategie hat Leonteq per heute rund 5’000 Hebelprodukte an der BX Swiss kotiert, wobei der Schwerpunkt auf Warrants liegt. Parallel dazu hat Leonteq ihr Angebot an der SIX Swiss Exchange in nur wenigen Monaten seit der Aufnahme des Geschäfts im April 2025 auf rund 5’000 börsenkotierte Hebelprodukte erweitert. Damit umfasst das Angebot an beiden Börsen insgesamt rund 10’000 Hebelprodukte, womit Leonteq zu den führenden Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz zählt.

Diese starke Marktposition stützt sich auf eine führende Stellung im Bereich des Market Makings. Laut dem Payoff Market Making Index (PMMI), der die Market-Making-Qualität von strukturierten Produkten misst, belegte Leonteq im Mai, Juni und Juli 2025 den ersten Platz für Hebelprodukte. Der PMMI kombiniert die Verfügbarkeit von Kursen, enge Spreads und angebotenes Volumen zu einem Gesamtscore und zeigt auf, wie zuverlässig Emittenten Liquidität und wettbewerbsfähige Preise in allen Marktphasen bereitstellen.

Leonteq wird ihr Hebelprodukte-Angebot künftig um neue Anlageklassen und Basiswerte erweitern und sich gleichzeitig auf gezielte internationale Expansion im Jahr 2026 vorbereiten.

Manuel Dürr, Head of Sales Switzerland von Leonteq: «Die Einführung von Hebelprodukten an der BX Swiss ist ein wichtiger Meilenstein, der unsere Position unter den führenden Emittenten der Schweiz stärkt. Durch unsere Rolle als Market Maker sind wir bestrebt, erstklassige Liquidität, wettbewerbsfähige Preise und verlässlichen Marktzugang zu bieten. Gleichzeitig vergrössern wir die Produktauswahl für unsere Kunden, indem wir uns auf Basiswerte konzentrieren, die in bestimmten Produktkategorien oft übersehen werden.»

David Kunz, COO der BX Swiss: «Die Lancierung von Hebelprodukten durch Leonteq an der BX Swiss unterstreicht die Stärke unserer strategischen Partnerschaft und bekräftigt unsere Vision, die BX Swiss als führende Börse für innovative Retailprodukte in der Schweiz zu positionieren. Diese Entwicklung eröffnet Anlegern eine erweiterte Produktpalette, enge Spreads und einen nahtlosen Zugang zu einer wachsenden Auswahl börsengehandelter Hebelprodukte.»

Die BX Swiss ist eine etablierte Börse mit Sitz in Zürich. Sie ist Teil der Börsengruppe Stuttgart und untersteht dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz sowie der Überwachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. BX Swiss bietet aktiven Anlegern Zugang zu Finanzprodukten wie Aktien aus über 30 Märkten in Schweizer Franken, AMCs, ETFs, ETPs auf verschiedene Kryptowährungen, Anleihen, Fonds sowie strukturierten Produkten (deriBX).

KONTAKT



Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech -Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq AG verfügt über ein BBB-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON) www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.