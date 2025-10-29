SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Leonteq-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,421 Leonteq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 15,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,01 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,99 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 277,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

